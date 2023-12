Madre single lascia il lavoro: “Lo stipendio andava alla babysitter, ora cresco mia figlia grazie a OnlyFans”

Madre single lascia il lavoro: “Lo stipendio andava alla babysitter”

Lascia il lavoro part time e decide di guadagnare i soldi attraverso OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento: è la storia di una madre single di 32 anni, che ben racconta le difficoltà di molti genitori nel riuscire a conciliare il lavoro e la famiglia.

A raccontare la vicenda è il quotidiano La Stampa. La storia vede protagonista una mamma single trentenne che a settembre si è presentata alla Cgil per sbrigare le pratiche necessarie alle dimissioni da un contratto indeterminato che aveva mantenuto anche dopo la maternità.

La giovane, infatti, aveva un contratto part time da 700 euro al mese in un negozio di abbigliamento. L’orario ridotto, però, non le impediva di fare aperture e chiusure del punto vendita né di lavorare nei giorni festivi.

Impegno inconciliabile con i tempi degli asili e le esigenze della figlia tanto che, come sottolineato dalla stessa protagonista, lo stipendio andava praticamente tutto alla babysitter.

Per questo, la 30enne ha deciso di lasciare il proprio lavoro e “per crescere mia figlia ho iniziato a pubblicare foto su OnlyFans”. La donna, che vive a Torino, non ha parenti nel capoluogo piemontese, dal padre della piccola non riceve aiuti e non vuole affrontare lo smacco di tornare dalla famiglia in Calabria.

“Guadagno meglio con OnlyFans, intanto cresco la bimba. Non so se mai avrò una pensione. Per ora va bene così. Poi si vedrà” afferma.