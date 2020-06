È morto Luigi Cugno, ex sindaco di Giaveno, comune della città metropolitana di Torino. Cugno è stato l’unico sindaco di sinistra della storia del paese, ed è venuto a mancare all’età di 87 anni, dopo aver combattuto a lungo con una malattia. La sua elezione a primo cittadino risale agli anni Settanta. Cugno si era formato nel Partito Comunista Italiano, per poi entrare nelle fila del Partito Democratico. I funerali si terranno a Giaveno domani, lunedì 7 giugno, alle ore 15.

Come riporta il quotidiano torinese La Stampa, cordoglio per la morte di Luigi Cugno è stato espresso da diversi rappresentanti della politica e della società civile piemontese. Questo il ricordo della Fondazione Pacchiotti: “Cugno è stato componente del cda del nostro Ente. E’ stato una delle grandi figure della sinistra della nostra Valle, sia in Comune che in Comunità montana e nell’ente Parco Orsiera-Rocciavrè. Uomo concreto e di alto valore morale”.

Qui tutte le ultime notizie di cronaca

Potrebbero interessarti Gino Strada: "I morti sono l'effetto dei tagli alla sanità pubblica" L’ex Lega e FdI: “Sarà manifestazione pacifica”. Poi viene aggredito da un dirigente di Forza Nuova | VIDEO Torino, in piazza per ricordare George Floyd con 8 minuti di silenzio | VIDEO