Lombardia in zona gialla: data e le nuove regole in vigore

“Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla“, scrive il presidente della Regione, Attilio Fontana su Facebook dopo aver parlato con il ministro della Salute Roberto Speranza. “Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata in gazzetta ufficiale e domenica entrerà in vigore” ha assicurato il governatore lombardo.

Quando entrerà in zona gialla la Lombardia?

La zona gialla in Lombardia sarà effettiva domenica 13 dicembre.

Quali saranno le nuove regole?

Oggi la Lombardia è in zona arancione. Una volta entrata in zona gialla entreranno in vigore le seguenti regole:

• sarà consentito lo spostamento all’interno del proprio Comune e tra Comuni diversi, tranne che nell’orario del “coprifuoco” nazionale salvo comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e urgenza da certificare con l’autocertificazione (quindi è comunque vietato spostarsi dalle 22 alle 5 del mattino).

• sarà consentito lo spostamento al di fuori della Regione e andare in un’altra Regione in zona gialla (tranne tra le 22 e le 5 del mattino – orario “coprifuoco”). Per spostarsi in una regione in zona arancione o rossa occorrono ragioni specifiche (lavoro, salute, necessità e urgenza) e il modulo di autocertificazione;

• sarà possibile andare al bar, fino alle ore 18;

• sarà consentito andare al ristorante, fino alle ore 18. Dopo quell’ora è consentita la consegna a domicilio, e fino alle 22 è possibile prendere cibo da asporto (che non può essere consumato nelle adiacenze del ristorante);

• sarà consentito andare nei centri commerciali nei giorni feriali: non il sabato, la domenica e nei giorni festivi;

Spostamenti tra Comuni e Regioni dal 21 dicembre e nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è infatti vietato, in tutta Italia, indipendentemente dalla zona in cui si trova la propria Regione (dunque anche per la zona gialla), ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome. Nello stesso periodo è vietato anche spostarsi nelle seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma. Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato — anche in zona gialla — ogni spostamento tra Comuni: le uniche eccezioni previste sono quelle legate a esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità (tra le quali rientrano l’assistenza a un familiare non autosufficiente, la visita a figli minorenni se si è separati o divorziati e il ricongiungimento tra coppie per stare nell’abitazione dove abitualmente si vive, come indicato nelle FAQ del governo). Nello stesso periodo è vietato anche spostarsi nelle seconde case ubicate al di fuori dal proprio Comune. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione (per le seconde case si applicano però le regole appena descritte).

Leggi anche: 1. Allerta per l’esodo pre-Dpcm: controlli con droni e posti di blocco nel weekend 18-20; //2. Spostamenti tra Comuni e Regioni a Natale: cosa potrebbe cambiare dopo le proteste dei governatori // 3. Il sindaco di Riccione a TPI : “Quei video degli assembramenti sono stati manomessi, c’ero anche io tra la folla. Bonaccini ha politicizzato l’accensione delle luci di Natale”; // 4. Covid, sciatori ammassati per la fila in funivia a Verbier: bufera in Svizzera; //

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Ex direttore Ema: "Procedura di Londra su vaccino è stata incauta" Covid, i consigli del virologo per il pranzo di Natale in famiglia Finisce in ospedale per il Covid e le scoprono 2 tumori: 74enne salva dopo intervento