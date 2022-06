Livorno, donna colpisce un uomo a calci e pugni in strada: il video virale

Lui le agguanta la borsa, lei risponde con una serie di calci e pugni sbattendolo contro un’auto. Il tutto ripreso in un video diventato virale in poche ore. Non è ancora chiaro il motivo della violenta lite, avvenuta ieri pomeriggio sugli Scali d’Azeglio, a Livorno. Probabilmente un diverbio o forse un tentativo di scippo, come ipotizzato inizialmente dagli utenti dei social.

Nel video, la donna colpisce in rapida successione l’uomo, che si aggrappa alla borsa. Oltre a chi riprende, alla scena ha assistito anche un uomo su un motorino, che sceglie però di non intervenire.