Lidl assume a Milano, 300 posti di lavoro: ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Una buona notizia sul versante economico in tempi di Covid. La grande catena di supermercati Lidl assume: disponibili 300 posti di lavoro a Milano. “I profili ricercati riguardano sia posizioni manageriali che ruoli più operativi di punto vendita“, specifica una nota dell’azienda. Non è chiaro in quali punti vendita ma Lidl fa sapere che privilegerà “progetti di riqualificazione e recupero di aree dismesse”, ricorda il caso di via delle Forze Armate, “frutto di una virtuosa sinergia tra pubblico e privato” e quelli del 2018 in viale Monza e via Giordani, al Lorenteggio. I reclutamenti sono già in corso e si svolgono attraverso colloqui e test online.

“Un segnale positivo“, commenta il presidente della Afol metropolitana, Maurizio Del Conte. “Afol ha organizzato un corso per banconisti da supermercato rivolto in particolare ai percettori del reddito di cittadinanza — ricorda Del Conte — e mi risulta che almeno otto dei venti partecipanti abbiano trovato lavoro”.

Offerta di lavoro Lidl: ecco come candidarsi

I candidati devono inviare il curriculum (ed eventualmente la lettera di presentazione) per la posizione più adatta alle loro competenze sulla pagina “lavora con noi” del sito web di Lidl.

