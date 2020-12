Lidl, dopo il successo delle scarpe arriva anche un album sonoro

Lidl, dopo le scarpe arriva anche un album con i suoni registrati nel supermercato

Un’altra trovata della Lidl: dopo la linea d’abbigliamento e delle scarpe che sono andate a ruba, arriva un album che contiene i suoni registrati all’interno del supermercato e che ha avuto forte riscontro sui social e anche su Spotify. La Lidl aveva pubblicato l’album composto da 21 tracce, tratte dalle registrazioni dei suoni all’interno del supermercato in Svezia, nel 2019, ma ha avuto forte riscontro soltanto di recente, dopo il successo della linea d’abbigliamento.

L’album dura più di un’ora ed è composto da suoni in real time registrati all’interno del supermercato, dal “beep” della cassa ai rumori dei rulli trasportatori, dagli scricchiolii dei carrelli alle voci del chiacchiericcio, gli annunci diffusi dall’altoparlanti. Non si tratta quindi di tracce audio o remix, ma il suono della normalità in un Lidl qualunque. L’album s’intitola ‘Allt annat är olidligt’, che significa “Tutto il resto è insostenibile” e la prima traccia s’intitola “Un’ora di atmosfera” della durata di sessanta minuti. Il resto dell’album, che consiste in un quarto d’ora, si focalizza sulle azioni che si compiono nel supermercato (impacchettare la frutta, le conversazioni dei clienti).

