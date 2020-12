Dopo Lidl, anche Ikea lancia una linea d’abbigliamento

Anche Ikea lancia la sua linea d’abbigliamento, Efterträda

Anche Ikea ha deciso di lanciare la sua linea di abbigliamento, si chiama Efterträda e parte proprio dal Giappone: qui infatti felpe e magliette sono già in vendita, l’annuncio era trapelato già lo scorso luglio grazie a Ikea Japan. Si tratta di una collezione minimal, prettamente bianca con il logo di Ikea (giallo e blu) e il codice a barre della libreria Billy. Non soltanto felpe e t-shirt, per adulti e bambini, ma anche gadget come portachiavi, ombrelli, borracce, asciugamani, ombrelli e il prezzo è sicuramente invitante: ad esempio le magliette per adulti costano 1.499 yen (poco meno di 12 euro), le felpe per bambini invece 1.999 yen (16 euro circa).



I prodotti Ikea sono disponibili al momento soltanto in due store giapponesi (Ikea Shibuya e Ikea Harajuku), ma soltanto per poco, perché dall’11 dicembre Ikea darà il via libera per distribuire la sua nuova linea d’abbigliamento anche nel resto del paese e sugli store online. Quando arriverà in Europa? Non è ancora chiaro ma, visto il grande successo della Lidl, il marchio svedese potrebbe cogliere la palla al balzo e diffondere il proprio successo a livello mondiale.

