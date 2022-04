Ha commosso il web la letterina scritta da una bambina di appena 8 anni di Casatenovo, nel Lecchese. Lo scorso martedì dei ladri si sono introdotti nella sua abitazione rubando un oggetto a lei molto caro: una catenina regalata al papà. La piccola Gaia allora ha deciso di appellarsi direttamente ai ladri, scrivendo una lettera, per chiedere la restituzione del gioiello, che per lei “ha un valore molto affettivo”. “Ho risparmiato per due anni lunghi per poter comprarla”, ha aggiunto. La piccola è venuta a conoscenza del furto tramite la madre.

A pubblicare la commovente missiva è stata Casateonline: “Cari ladri, sono una bambina di 8 anni. So che questa mattina mentre mia mamma mi stava portando a scuola voi siete entrati a casa mia. A parte lo spavento che si è presa, volevo chiedervi con tutto il mio cuore di restituirmi la collana che avete preso. Ha un valore molto affettivo. L’ho regalata io a mio papà risparmiando per due anni lunghi per poter comprarla. Per favore non vi chiedo altro, fate questo per me. Con affetto, la bambina a cui avete preso la collana”, scrive la piccola, che frequenta la terza elementare.

Una lettera nella quale Gaia usa sempre modi pacati e gentili nel rivolgersi a chi ha rubato la collanina che aveva regalato al suo papà. In fondo alla lettera un disegno nel quale la piccola si ritrae in lacrime guardando la collana sparita. Il disegno è accompagnato da un’ultima richiesta: “Piango con il cuore, datemi la mia collana”. Ora la speranza è che questo appello non sia vano e che i ladri possano riconsegnarle il gioiellino al quale è tanto legata.