Dieci giorni di ospedale senza essere mai operata: due medici rischiano il processo per la morte di una 62enne

Morta in ospedale dopo 10 giorni di ricovero, senza essere mai stata sottoposta all’intervento di cui avrebbe avuto bisogno da subito. È il caso di una maestra di 62 anni, deceduta il 18 novembre 2021 all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. La procura del capoluogo salentino ha chiuso le indagini e potrebbe chiedere il processo per due medici, indagati per omicidio colposo e responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.

Secondo i consulenti della procura, i medici avrebbero dovuto accorgersi già dalla prima visita che la donna doveva essere operata. Un intervento che avrebbe potuto salvarle la vita, ma non è stato mai preso in considerazione durante i dieci giorni trascorsi nell’ospedale.

La 62enne si era recata al pronto soccorso la sera dell’8 novembre 2021 lamentando forti dolori addominali e intercostali, addome globoso e difficoltà ad evacuare. Fu visitata da due diversi medici, che non giudicarono i sintomi preoccupanti o gravi, anche dopo averla sottoposta a una tac. Le consigliarono però il ricovero per sottoporla ad ulteriori accertamenti.

Dopo una notte e un giorno trascorso al pronto soccorso, la donna fu ricoverata nel reparto di medicina interna, dove il 15 novembre fu sottoposta a una seconda tac. Da questa emerse un peggioramento, con una stenosi del sigma. Le sue condizioni si aggravarono fino al decesso, che avvenne il 18 novembre. Oltre a non essere stata operata, la paziente non fu mai sottoposta a una colonoscopia, nonostante le richieste.