Lecce, 15enne in dad becca due ladri nel giardino e sventa il furto

Un caso che sembra essere uscito dal film Mamma ho perso l’aereo. Un ragazzo di 15 anni, a casa per la Dad, ha sventato il furto di due ladri. Il ragazzino, da solo in casa, ha chiesto il permesso di allontanarsi dal computer per poter andare in bagno e, insospettito dal continuo abbaiare rabbioso del cane, si è affacciato alla finestra, notando due brutti ceffi incappucciati aggirarsi nel suo giardino. Il ragazzo, spaventato, ha immediatamente gridato mettendo in fuga i due ladri. La mamma era appena uscita di casa, ciò lascia immaginare che i due ladri avessero calcolato la tempistica credendo di non trovare nessuno in casa. E invece l’adolescente, che frequenta il secondo anno del liceo scientifico Da Vinci di Maglie (Lecce) e causa Covid segue la didattica a distanza, ha fermato il loro colpaccio mettendoli in fuga.

La professoressa di matematica, come riporta il quotidiano di Puglia, ha mostrato il suo sostegno scrivendo una nota: “Al ragazzo e alla sua famiglia va la solidarietà dei suoi compagni e della sua docente di Matematica e di tutti i suoi professori. Non ho potuto fare molto e ho sentito l’impotenza di questa situazione. L’unica cosa che ci resta da fare è la vicinanza e il calore che tutti noi docenti gli dimostriamo, che non sono un superfluo ma l’unico modo per accompagnare un alunno nel percorso della conoscenza, conquistandoci la sua fiducia e infondendogli il nostro amore per la materia”.

Leggi anche: 1. Rubano borsa con 1.600 euro di beneficenza, i ladri la restituiscono / 2. Furto nella villa in Toscana della famiglia reale d’Olanda: i ladri fuggono con il fuoristrada del sovrano

Potrebbero interessarti Covid, “troppi morti a Milano”: chiude il forno crematorio Covid, Decreto Natale: l’errore sul sito della Gazzetta Ufficiale Riforma della sanità lombarda: Speranza stronca la Legge 23, ma Fontana prende tempo