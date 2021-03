Il Lazio a un passo dalla zona rossa: verso la chiusura di bar, ristoranti, negozi e scuole

Il Lazio a un passo dalla zona rossa: verso chiusura bar, ristoranti e scuole

Dal giallo alla zona rossa senza colori intermedi: il Lazio rischia grosso e la decisione è prevista per oggi. A raccontare lo scenario in “netto peggioramento”, è stata l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione prima e l’assessore alla sanità regionale Alessio D’Amato poi che, commentando il bollettino dei dati dell’11 marzo, è stato chiaro: “Nel Lazio il valore Rt è a 1.3, la zona rossa è possibile per il superamento del valore 1.25, anche se l’incidenza è sotto soglia e anche i tassi di occupazione dei posti letto sono entro la soglia di allerta”.

Per la prima volta da quando esiste il sistema dei colori, differenziato da Regione a Regione, il Lazio entra in fascia rossa, trascinato dall’effetto della diffusione delle varianti. Il cambio, come stabilito dalle linee di governo, avverrebbe lunedì, quando tutte le scuole faranno didattica a distanza, chiuderanno bar e ristoranti (consentita la consegna a domicilio), resteranno aperti solo i negozi di prima necessità, vietati gli spostamenti anche all’interno della Regione se non per motivi di lavoro, necessità e salute.

Sul fronte dei ricoveri, la situazione non è ancora al limite e l’incremento nelle ultime due settimane non è stato così eclatante: giovedì 25 febbraio nel Lazio c’erano 227 pazienti Covid in terapia intensiva e 1.807 nei reparti di area medica; ieri erano 258 in terapia intensiva e 2.088 negli altri reparti.

Potrebbero interessarti Natale con i tuoi, Pasqua pure. L’Italia chiude di nuovo: le nuove regole Crisanti: “Mi farei il vaccino AstraZeneca oggi” Lotto vaccino AstraZeneca ritirato, chi ha un appuntamento non vuole più vaccinarsi