“Non è una goliardata”, assicura, ma “un modo per ringraziare chi in questi mesi mi ha supportato e sopportato in un percorso difficile. Specie se è burrascoso come è stato il mio”. Un uomo ha invitato 150 persone in un locale di Pratola Peligna (L’Aquila) per festeggiare il suo divorzio.

Una cerimonia in piena regola, con richiesta di presentarsi vestiti in modo formale. “È un modo anche per infondere coraggio a chi attraversa questo difficile periodo della vita – aggiunge – e che spesso, a differenza mia, non ha molte persone vicine”. Tutto sarà simile alla cerimonia con la quale si è sposato, mancherà soltanto la consorte. E la lista di nozze. “Quella non l’ho fatta – spiega – ma le esigenze di un neo divorziato sono quelle di un neo sposato: cambiare casa significa rifarsi il corredo, piatti e bicchieri, e così via”.

È stato anche allestito un open bar per il post pranzo: “Per me è un passaggio importante della vita, così come lo è stato il mio matrimonio. Volevo invitare anche la mia ex moglie, a dire il vero, ma poi ci ho ripensato. Forse sarebbe stato troppo”. I due hanno anche un figlio di 7 anni: “Quella è la cosa più difficile e dolorosa da gestire – aggiunge – e anche per ricominciare, perché non è semplice conciliare l’esigenza di rifarsi una vita con quella, che per me è prioritaria, di essere un padre presente”.