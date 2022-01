Lampedusa, 280 migranti sono sbarcati sull’isola. Sette i morti per il freddo

Tre migranti erano già morti a bordo, altri quattro versavano in condizioni disperate e non ce l’hanno fatta poco prima di arrivare sulla terraferma. Un barcone con 280 persone provenienti prevalentemente dal Bangladesh e dall’Egitto è arrivato a Lampedusa dopo essere stato soccorso nella notte dalle motovedette della guardia costiera che lo hanno intercettato a 24 miglia dall’isola, intorno alle 3.30. Sette in totale, quindi, i morti. La causa dei decessi sarebbe comune: il troppo freddo, l’ipotermia.

“Ancora una tragedia, ancora una volta piangiamo vittime innocenti. Qui continuiamo a fare la nostra parte tra mille difficoltà nonostante il governo italiano e l’Europa sembrano aver dimenticato Lampedusa e i lampedusani. Ma non possiamo andare avanti da soli ancora per molto”, ha detto Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa.