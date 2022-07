Jesolo, sparatoria tra i locali del centro: un uomo colpito alla schiena. In fuga i turisti

Un regolamento di conti tra pusher rivali. A questo sarebbe dovuta lo scontro a fuoco avvenuto ieri sera nel centro di Jesolo, in cui una persona è stata colpita alla schiena. L’uomo si trova adesso piantonato all’ospedale di Mestre, dove è ricoverato in condizioni serie: le forze dell’ordine lo avrebbero individuato poche ore dopo la sparatoria, avvenuta intorno alle 23 tra via Verdi e piazza Marina. Una zona piena di locali e di turisti, fuggiti in massa dopo gli spari.

“Siamo di fronte a un litigio tra conoscenti, che non ha coinvolto in alcun modo altre persone”, ha detto il neosindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, che ha cercato di rassicurare i visitatori della nota località balneare. “Il fatto che uno dei protagonisti, nonostante fosse fuggito, sia stato subito individuato, come mi ha riferito la polizia, significa che lo stato c’è e tutela la sicurezza di tutti”, ha detto.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato da una discussione iniziata in un locale, presto degenerata. Uno dei due presunti pusher ha estratto la pistola e ha sparato due colpi, uno dei quali ha raggiunto il rivale. Entrambi si sono poi dati alla fuga, finita dopo poche ore per l’uomo rimasto ferito. La polizia è ancora sulle tracce invece dell’uomo che ha aperto il fuoco, dileguatosi dopo gli spari.