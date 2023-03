Jesi, clochard vince 300mila euro al Gratta e Vinci e decide di aiutare la Caritas

Tiziano Pellonara, 63 anni, a settembre 2020 ha vinto 240.000 euro al “Gratta e Vinci”. Viveva al semaforo all’incrocio di Viale del Lavoro a Jesi, dove chiedeva l’elemosina.

Prima di finire per strada, come racconta Repubblica, era un operaio della Italim di Pescara. A sette anni dalla pensione aveva lasciato il lavoro per accudire, con il Trattamento di fine rapporto ricevuto, l’anziana madre. Quando però i soldi sono finiti, Tiziano è finito a chiedere l’elemosina a quel semaforo.

Di recente, un parente ha chiesto il blocco dell’erogazione del denaro a Tiziano, ottenendola, e costringendo il 63enne a fare ritorno a quell’angolo di strada. Il “timore” è che anche i soldi vinti potessero terminare se lasciati in mano lui.

Pellonara infatti, con parte del denaro, ha intenzione di saldare 5.000 euro di debiti accumulati in questi anni e aiutare la Caritas, l’unico luogo che si è occupato di lui quando non aveva più nulla.

Alla fine, i giudici del tribunale di Ancona gli hanno dato ragione: la vincita è stata restituita a Tiziano, che adesso può serenamente accudire la madre e dire addio alla strada.