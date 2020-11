Italo ferma la maggior parte dei treni dal 10 novembre: “Con il Dpcm troppe limitazioni”

L’annuncio di Italo: “Fermiamo i treni dal 10 novembre. Con il Dpcm troppe limitazioni”

Italo ha deciso di fermare i treni a causa del Dpcm di Conte che imporrebbe troppe limitazioni. Dal 10 novembre, rimarranno operativi soltanto due servizi giornalieri per Roma-Venezia e sei invece sulla linea Napoli-Milano-Torino. A renderlo noto è l’azienda in una nota: “A seguito dell’emanazione del nuovo Dpcm che entrerà in vigore da domani 5 novembre 2020, finalizzato alla riduzione dei contagi di covid-19, Italo informa che, a decorrere dal 10 novembre, sospenderà la maggior parte dei servizi giornalieri del suo network, a causa della riduzione della domanda di oltre il 90% sul trasporto lunga percorrenza in tutta la Nazione e della introduzione delle limitazioni riguardanti la mobilità interregionale da e per territori strategici della propria offerta”.

La maggior parte dei dipendenti, circa 1.300 persone, andrà in cassa integrazione. “La situazione che si sta verificando per il trasporto Alta Velocità è identica a quella realizzatasi durante il lockdown di primavera, quando si registrò un crollo della domanda del 99% con gravi ripercussioni sull’intero settore”, si legge ancora nella nota.

Leggi anche:

1. Covid, Cartabellotta (Fondazione Gimbe): “Situazione peggiore rispetto a marzo. Indice Rt sottostimato” / 2. Nuovo Dpcm: il testo integrale. Ecco cosa prevede. Nelle zone rosse vietata anche la mobilità interna / 3. Coronavirus, terapie intensive occupate al 31%: superata la soglia critica fissata dal ministero della Salute

Potrebbero interessarti Il bollettino di oggi: 30.550 nuovi casi e 352 morti Dpcm 4 novembre, zona verde: cosa si può fare nelle Regioni interessate Dpcm 4 novembre, zona arancione: cosa si può fare nelle Regioni interessate