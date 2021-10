Instagram down oggi 4 ottobre 2021: cosa è successo, perché l’app non funziona

INSTAGRAM DOWN – Dalle ore 17,40 di oggi, lunedì 4 ottobre 2021, Instagram, la famosa app di foto e video di proprietà di Mark Zuckerberg, ha smesso di funzionare. La popolare app non carica il feed con i nuovi contenuti e non consente di visualizzare e caricare nuove Stories. Impossibile usarla. Problemi anche per gli altri social del gruppo come Facebook e WhatsApp. Il primo segnala un errore e non ne permette l’utilizzo. Il secondo risulta offline: niente messaggi né in entrata né in uscita. Tantissime le segnalazioni sugli altri social come ad esempio Twitter. Le problematiche ai social sono state confermate dal sito Downdetector.