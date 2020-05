Viene arrestato, sviene e poi fugge dall’ambulanza: inseguimento folle della Polizia a Milano

Scene da film in quel di Piazza della Repubblica a Milano nel pomeriggio di martedì 5 maggio. Un uomo, secondo quanto raccontato da Milano Today, che era stato fermato e arrestato dalla Polizia, colto da malore, ha poi tentato la fuga ed è stato inseguito da ben dieci Volanti prima di essere definitivamente riportato in Questura. Si tratta di un 30enne di origini marocchine, cittadino irregolare con precedenti che, fermato intorno alle 18 dalla Polizia in piazzale Lotto mentre era in macchina con un’altra persona, ha tentato di scappare una volta visti gli agenti. Questi, però, sono riusciti a raggiungerlo e ad ammanettarlo, trovandolo con tre involucri di cocaina, uno di eroina e dei telefoni che con tutta probabilità utilizzava sempre per la sua attività di spaccio. L’uomo ha reagito all’arresto e aggredito uno dei poliziotti, al quale l’ospedale ha dato 15 giorni di prognosi. L’accusa, a quel punto, è infatti stata quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Arrivati in Questura, l’uomo ha accusato un malore ed è svenuto e, intervenuti subito i medici del 118, lo hanno caricato in ambulanza per portarlo al Fatebenefratelli insieme alla Polizia. Gli agenti, però, non potevano salire sull’ambulanza per via delle misure anti Covid, quindi il 30enne ha poi approfittato della loro assenza per darsi nuovamente alla fuga una volta aperte le porte del veicolo di soccorso. Scavalcato un muro, l’uomo ha iniziato a correre in direzione di piazza della Repubblica ed è qui che sono sopraggiunte le dieci Volanti della Polizia, che lo hanno bloccato e arrestato nuovamente, questa volta anche con le accuse di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

