È di 3 morti e di 15 feriti (di cui quattro sono in codice rosso, altrettanti in codice gialle e dieci in codice verde) il bilancio provvisorio del grave incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 4 agosto, sull’autostrada A1, nel tratto compreso fra Arezzo e Valdarno. Il maxitamponamento è avvenuto tra camion, un caravan, tre auto e un’ambulanza della Misericordia del Valdarno. Le tre persone decedute, due volontari e il paziente, si trovavano proprio all’interno del mezzo di soccorso, mentre un quarto occupante (l’autista) risulta in gravi condizioni. Coinvolto anche un autobus e un secondo mezzo pesante.

Secondo le testimonianze raccolte dal Corriere Fiorentino, l’incidente si è verificato per via di un rallentamento: il tir ha tamponato un altro mezzo pesante che lo precedeva, finendo di traverso sulla carreggiata e invadendo leggermente l’altra corsia. In quel momento le due motrici hanno investito e schiacciato l’ambulanza.

Si trovavano a bordo dell’ambulanza travolta al momento dell’impatto le tre prime vittime accertate di questo drammatico incidente avvenuto sull’autostrada A1. Si tratta di Gianni Trappolini, 56 anni, e di Giulia Santoni, 23 anni, entrambi volontari della Misericordia di Terranuova Bracciolini. Stessa sorte anche per un paziente trasportato, di circa 70 anni.

“I 15 i feriti sono in cura nei nostri ospedali. Purtroppo le tre persone dell’ambulanza, i due volontari e il paziente, sono decedute”, ha dichiarato il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani. “Ringrazio tutti i soccorritori impegnati e rivolgo un pensiero commosso e un abbraccio alla Misericordia – prosegue -. Esprimo il più profondo cordoglio della Regione Toscana ai familiari delle vittime”.