Incidente Immobile, dubbi su tre testimoni: rischiano l’accusa di falsa testimonianza

Emergono dubbi su alcune testimonianze pervenute ai vigili urbani dopo l’incidente di domenica scorsa in cui è rimasto coinvolto Ciro Immobile. La polizia locale intende riascoltare tre presunti testimoni che hanno fornito ricostruzioni perfettamente sovrapponibili e considerate poco attendibili dagli agenti.

I testimoni si sono presentati dai vigili a distanza di due giorni dall’incidente e non si erano fatti vedere il giorno dello scontro, quando gli agenti stavano raccogliendo le testimonianze di chi aveva assistito all’impatto nei pressi di ponte Matteotti tra il suv guidato dal calciatore della Lazio e il tram numero 19.

Secondo Repubblica, non è chiaro se si tratta delle stesse tre persone citate dall’avvocato di Immobile in una precedente intervista con il quotidiano, a cui aveva parlato di tre testimoni che avevano visto i giocatore passare con il verde. Se dovessero emergere incongruenze, i tre potrebbero essere accusati di falsa testimonianza.

Nell’incidente, avvenuto di prima mattina, sono rimaste ferite in maniera lieve 12 persone: otto passeggeri del tram oltre al giocatore, le due figlie e il tramviere. Immobile, che ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta della XI costola destra, spera di tornare in campo il 30 aprile, per la partita contro l’Inter. Le autorità non hanno confermato a quale velocità viaggiasse il suv, che secondo alcune stime andava ad almeno 80 chilometri orari.