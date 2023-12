Incidente Casal Palocco, lo youtuber Matteo Di Pietro chiede il patteggiamento a 4 anni

Incidente Casal Palocco, lo youtuber Matteo Di Pietro chiede il patteggiamento

Matteo Di Pietro, lo youtuber che era alla guida del suv Lamborghini che a Casal Palocco, a Roma, ha travolto una Smart a bordo della quale c’era un bambino di cinque anni morto nell’incidente, ha chiesto di patteggiare una condanna a 4 anni di carcere.

Il ventenne, legato al collettivo youtuber dei Theborderline, è accusato di omicidio stradale e lesione. Nelle scorse settimane il pm aveva chiesto ed ottenuto per Di Pietro il giudizio immediato e la prima udienza era stata fissata al 27 febbraio.

Ora, secondo quanto trapela, la Procura avrebbe dato parere favorevole alla richiesta di patteggiamento con il gip che dovrà fissare un’udienza.

L’incidente risale al 14 giugno scorso: secondo quanto ricostruito, Di Pietro e altri ragazzi erano a bordo di un suv Lamborghini, noleggiato per una challenge su Youtube.

La sfida, infatti, consisteva nello stare chiusi per 50 ore consecutive in una Lamborghini. “Siamo in Lamborghini ragazzi, sta andando tutto bene anche se le mie gambe si sono atrofizzate” affermava Di Pietro in un video postato sui social poco prima dell’incidente.