Fiamme in casa Fiorello a Roma: l’incendio in camera da letto

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di martedì 23 giugno nell’abitazione del presentatore e mattatore televisivo Fiorello a Roma. Un brutto colpo per lo showman che però, fortunatamente, non ha registrato grossi danni all’abitazione. Secondo quanto si apprende da Agenzia Nova, l’incendio è divampato a causa di un corto circuito. Nell’attico, al quinto piano dell’appartamento c’erano, oltre al presentatore, anche i familiari ed erano in corso dei lavori.

Il fuoco ha avvolto una tenda sul soppalco ed è rimasto contenuto in quell’ambiente fino a quando non è stato domato dai vigili del fuoco. Danni, quindi, limitati ma l’incendio ha generato una grossa quantità di fumo che ha saturato l’aria provocando il malore ad uno degli operai che è stato soccorso dal personale di una ambulanza 118.

