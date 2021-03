Ilaria Capua: “Il Covid non andrà via nemmeno con il vaccino”

“Il Covid non andrà via nemmeno con il vaccino”: lo afferma nel corso del programma DiMartedì, in onda su La7 nella prima serata di martedì 30 marzo, la virologa italiana Ilaria Capua.

Alla domanda del giornalista Alessandro Sallusti se il virus scomparirà una volta che si sarà raggiunta l’immunità di gregge, l’esperta ha risposto: “Il Covid non andrà via e diventerà un virus endemico”.

“La sua circolazione è attiva – continua la Capua – Il vaccino azzera la malattia e riduce la trasmissione. Il vaccino Pfizer riduce del 90% la trasmissione con 2 dosi. Con una dose, la riduce dell’80%. Con la vaccinazione si riduce progressivamente la circolazione, che però non può essere azzerata”.

Tuttavia, la virologa si dice sicura che la “transizione tra emergenza pandemica a emergenza epidemica avverrà e noi impareremo a convivere con il virus, anche senza vederlo per la stragrande maggioranza dei casi”.

“Mano a mano che vacciniamo ridurremo la circolazione virale, ma io non credo che l’abbatteremo del tutto. Ma non è un problema perché si convive con tante altre infezioni” conclude la Capua.

