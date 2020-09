Il calendario scolastico 2020-2021: tutte le date regione per regione

Qual è il calendario scolastico 2020 2021? Quando riaprono e chiudono le scuole quest’anno? Dopo la chiusura nel mese di marzo per l’emergenza coronavirus, il governo ha fissato la data di riapertura per lunedì 14 settembre 2020, ma diverse regioni italiane hanno deciso di far tornare a scuola gli studenti prima o dopo le elezioni e il referendum sul taglio del numero dei parlamentari previsto per il 20 e il 21 settembre. Di seguito il calendario scolastico 2020-2021 regione per regione:

ABRUZZO

Primo giorno : 24 settembre 2020;

: 24 settembre 2020; Ultimo giorno : 10 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

Festività: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 7 dicembre, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021, 16 febbraio; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

BASILICATA

Primo giorno : 24 settembre 2020;

: 24 settembre 2020; Ultimo giorno : 8 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 7 dicembre, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

BOLZANO

Primo giorno : 7 settembre 2020;

: 7 settembre 2020; Ultimo giorno : 16 giugno 2021;

Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 2,3,4, 5 e 6 novembre; 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 15,16, 17,18 e 19 febbraio 2021; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

CALABRIA

Primo giorno : 24 settembre 2020;

: 24 settembre 2020; Ultimo giorno : 12 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 2 novembre; 7 dicembre, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

CAMPANIA, calendario scolastico 2020-2021

Primo giorno : 24 settembre 2020;

: 24 settembre 2020; Ultimo giorno : 5 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 7 dicembre, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 15 e 16 febbraio; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

EMILIA ROMAGNA

Primo giorno : 14 settembre 2020;

: 14 settembre 2020; Ultimo giorno : 5 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 2 novembre, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Primo giorno : 16 settembre 2020;

: 16 settembre 2020; Ultimo giorno : 10 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 7 dicembre, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 15, 16 e 17 febbraio; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

LAZIO

Primo giorno : 14 settembre 2020;

: 14 settembre 2020; Ultimo giorno : 8 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 7 dicembre, 23, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 1,2,3 e 6 aprile 2021, 31 maggio, 1° giugno.

LIGURIA, calendario scolastico 2020-2021

Primo giorno : 14 settembre 2020;

: 14 settembre 2020; Ultimo giorno : 9 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 7 dicembre, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

LOMBARDIA

Primo giorno : 7 settembre 2020 per le scuole dell’infanzia; 14 settembre 2020 per tutti gli ordini e gradi d’istruzione;

: 7 settembre 2020 per le scuole dell’infanzia; 14 settembre 2020 per tutti gli ordini e gradi d’istruzione; Ultimo giorno di scuola : 8 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021, 16 febbraio; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

MARCHE

Primo giorno : 14 settembre 2020;

: 14 settembre 2020; Ultimo giorno: 5 giugno 2021, mentre ancora incerta la sorte dell’infanzia;

Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 2 novembre; 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

MOLISE

Primo giorno : 14 settembre 2020;

: 14 settembre 2020; Ultimo giorno : 5 giugno 2021;

Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 2 novembre, 7 dicembre; 23, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 17 febbraio; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

PIEMONTE, calendario scolastico 2020-2021

Primo giorno: 14 settembre 2020;

14 settembre 2020; Ultimo giorno : 11 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 7 dicembre; 23, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; dal 13 al 17 febbraio; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

PUGLIA

Primo giorno : 24 settembre 2020;

: 24 settembre 2020; Ultimo giorno : 11 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 7 dicembre; 23, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

SARDEGNA

Primo giorno : 22 settembre 2020;

: 22 settembre 2020; Ultimo giorno : 12 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 2 novembre; 23, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 16 febbraio; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

SICILIA

Primo giorno : 14 settembre 2020;

: 14 settembre 2020; Ultimo giorno : 8 giugno 2021;

Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 21, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 1,2,3 e 5 aprile 2021.

TOSCANA, calendario scolastico 2020-2021

Primo giorno : 14 settembre 2020;

: 14 settembre 2020; Ultimo giorno : 10 giugno 2021, 30 giugno per l’infanzia;

Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 1,2,3 e 5 aprile 2021.

TRENTO

Primo giorno : 14 settembre 2020 e 3 settembre infanzia;

: 14 settembre 2020 e 3 settembre infanzia; Ultimo giorno : 11 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 2 novembre; 7 dicembre; 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 15 e 16 febbraio; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

UMBRIA

Primo giorno : 14 settembre 2020;

: 14 settembre 2020; Ultimo giorno : 9 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 2 novembre; 7 dicembre; 23, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 1,2,3 e 6 aprile 2021; 31 maggio; 1° giugno.

VALLE D’AOSTA

Primo giorno : 14 settembre 2020;

: 14 settembre 2020; Ultimo giorno : 8 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 7 dicembre; 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 30 gennaio; dal 15 al 17 febbraio; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

VENETO, calendario scolastico 2020-2021

Primo giorno : 14 settembre 2020;

: 14 settembre 2020; Ultimo giorno : 5 giugno 2021, 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

Festività : tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;

: tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono; Vacanze (giorni di sospensione dell’attività didattica): 7 dicembre; 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021; 16 febbraio e 17 febbraio; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

