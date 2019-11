Guida senza patente per 50 anni: anziana scoperta dopo un tamponamento

Una anziana di 77 anni di Pravisdomini, piccolo centro in provincia di Pordenone, guidava da 50 anni senza patente. E la singolare scoperta è stata fatta solo dopo un incidente, un tamponamento di lieve entità nel quale la donna, lunedì scorso, 18 novembre, è rimasta coinvolta insieme ad altre due auto. Per l’automobilista senza patente è quindi scattata una multa salata della polizia locale, una contravvenzione di 5.110 euro, oltre al fermo del veicolo.

La vicenda viene raccontata dal quotidiano friulano Messaggero Veneto. L’anziana si è difesa sostenendo di aver smarrito tanto tempo fa il documento. Il tamponamento è avvenuto a Longhere, una frazione del comune di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. La 77enne guidava una Suzuki station wagon.

Per chiarire la dinamica dell’incidente è intervenuta la polizia locale. Ma alla richiesta della patente, la donna avrebbe tentato di guadagnare tempo. Inutilmente. In seguito i vigili avrebbero accertato che negli archivi informatici del permesso di guida della donna non ci sarebbe traccia.

Multa per guida senza patente

Come ricorda il Messaggero Veneto, per la guida senza patente c’è stata una depenalizzazione da reato penale a illecito amministrativo. E la sanzione amministrativa può arrivare oggi fino a 30mila euro e a una cifra ancora più alta in caso di recidiva. Intervistata dal quotidiano l’anziana non si è persa d’animo: “Non capisco questo clamore, chiarirò”, ha detto. “Ma non è vero che non ce l’ho! Ora andrò a Udine a dimostrarlo”.

Le notizie di cronaca di TPI

