Gualtieri ha già una grana: “No ai tavolini selvaggi a Roma”. L’appello degli intellettuali su TPI

Può sembrare una questione di poco conto, una questione locale che poco interessa i cittadini italiani. Eppure il problema non è circoscritto all’Urbe. Il punto di partenza era quello – in teoria nobile – di aiutare i ristoratori messi in ginocchio dalla crisi, con la concessione di spazi esterni da utilizzare per il servizio durante l’estate, e aumentare così i coperti specie per quei locali privi di tale area.

Si era partiti con l’idea dell’assessore allo Sviluppo economico, Carlo Cafarotti, di aumentare lo spazio per i tavolini, ma con delle regole, quindi, anche, per un tempo limitato, per evitare appunto una deregulation che avrebbe portato Roma a una situazione di totale anarchia da cui sarebbe stato ben difficile tornare indietro. E invece oggi la situazione è sfuggita di mano e la Capitale è invasa da tavolini e spazi occupati che – anche nel periodo invernale – mangiano spazio alla città. Da qui l’esigenza di chiedere al neo sindaco Roberto Gualtieri un intervento.

“Carissimo Sindaco,

siamo preoccupati per una nuova stagione di “tavolino selvaggio”.

A causa delle espansioni incontrollate di occupazione di suolo pubblico, le concessioni originate dall’emergenza Covid spesso sono state liberamente interpretate trasformando molte zone in situazioni inaccettabili.

Ci auguriamo che in occasione della verifica di fine anno siano fatte rispettare tutte le norme.

La città va difesa dal degrado”.

I firmatari:

Paolo Crepet, Maria Gazzetti, Rita Paris, Marisa Dalai, Francesca Barzini, Francesca Marciano, Marcelle Padovani, Angelo Pasquini, Renato Ferraro, Pia Candinas, Donatella Monachesi, Irene Berlingò, Maria Bonmassar, Vittorio Emiliani, Salviamo la bellezza, Annarita Bartolomei, Peter Flaccus, Valerio Magrelli, Valeria Grilli, Mariolina Mallo, Mariella Venditti, Marilù Prati, Giorgia Onofri, Paolo Brogi, Silvio Pasquarelli, Anna Padovani, Lorenzo Cantatore, Agostino Cassaro, Elisa Mangani, Nino Criscenti, Paola Bruno, Paolo Liverani, Andrea Costa, Ennio Cavalli, Giorgio di Genova, Muriel Rouffaneau, Duccio Trombadori, Elio Rizzo, Annamaria Ferramosca, Edith Dzieduszycka, Giacomo Martini, Giorgio Linguaglossa, Rosa Francesca Farina, Benito Recchilongo, Diego De Nadai, Maria Buongiorno, Marco Stancati, Vania Protti, Anna Maria Sacconi, Lamberto Pignotti, Mara Povoleri, Cintia Paladini, Lucinia Speciale, Marta Zanlari, Stefania Belmonte, Dina Nascetti, Silvana Baroni, Annelisa Macrì, Pio Baldi, Jadra Bentini, Anna Mattirolo, Pietro Giovanni Guzzo, Guido Hermanin, Rossella Rea, Linda La Posta, Giorgio Crisafi, Piero Meogrossi, Maria Francesca Bonetti, Simona Morretta, Roberto Scognamillo, Livia Liverani, Marina Laudisa, Fiorella Buonomo, Giovanni Mancini, Augusto Scacco, Isabella Damiani, Silvia Tatti, Massimo Serafini, Valeria Fermariello, Raffaella Ottaviani, Rosa Giolitti, Ruggero Martines