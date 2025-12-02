Icona app
Cronaca
Cronaca

Gruppo Fs: nasce la scuola “Futuro è sapere” per costruire la leadership di domani

Stefano Antonio Donnarumma
di Redazione TPI

Dalla leadership del futuro alla security, passando per digital, sostenibilità e customer excellence: il Gruppo FS inaugura una scuola di alta formazione dedicata allo sviluppo delle competenze dei propri dipendenti e pensata per restituire valore al sistema Paese. La prima Corporate Academy di Ferrovie nasce con l’obiettivo di favorire l’apprendimento collettivo, promuovere l’innovazione dei ruoli e dei mestieri e diffondere una cultura aziendale aperta e inclusiva.

La Scuola FS “Futuro è Sapere” prende avvio con l’apertura dello Skill Center di Roma Termini, sede della direzione della Academy: 3.000 metri quadri, di cui 800 già operativi, dedicati all’apprendimento con 15 aule di formazione e zone di co-working e co-learning. A questo spazio si aggiungono altri hub diffusi sul territorio, che verranno inaugurati in più tappe, con l’intento di valorizzare luoghi e aree di proprietà di FS. Tra questi figurano, ad esempio, i large learning hub di Napoli Afragola, Gianturco e Pietrarsa.

“L’Academy ha un ruolo cruciale per il Gruppo FS – ha dichiarato L’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, S tefano Antonio Donnarumma – Con questo progetto ambizioso puntiamo a valorizzare le competenze distintive presenti nei diversi business, rafforzando le specificità e le eccellenze professionali che abbiamo la fortuna di coltivare al nostro interno. Nell’arco del Piano Strategico 2025-2029 prevediamo 20.000 assunzioni che potranno, allo stesso tempo, portare nuova linfa all’azienda e beneficiare di una formazione basata su tutte quelle abilità del futuro fondamentali per i ruoli emergenti e gli scenari in continua trasformazione in cui operiamo quotidianamente” .

L’offerta didattica della Scuola si articola in dieci faculties tematiche che attraverso il coinvolgimento di tutte le società del Gruppo puntano a offrire percorsi formativi di eccellenza: Onboarding, Ingegneria, Trasporti e Logistica, Customer Excellence, Qualità ed eccellenza operativa, Leadership del Futuro, Digital, Sostenibilità, Security, Safety e Staff Excellence.

Da qui al 2030 saranno attivati più di cento corsi tenuti sia da professionisti interni alle diverse società del Gruppo, sia da docenti ed esperti esterni. La sfida consiste nell’attivare un movimento di sviluppo della cultura del lavoro che coinvolga tutte le persone di FS, e progressivamente anche la filiera dei fornitori e la comunità civile, per crescere insieme dialogando su temi strategici per il nostro Paese: l’Intelligenza Artificiale, la Sostenibilità Ambientale e Sociale, il dialogo interculturale e intergenerazionale, la visione attiva e positiva del Futuro.

Redazione TPI
