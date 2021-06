Green Pass, sms truffa su Whatsapp che prosciuga il conto. La Polizia Postale: “Non cliccare quel link”

“A questo link puoi scaricare il certificato verde Green pass Covid-19 che ti permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina”. Questo il messaggio truffa ricevuto da alcuni utenti su WhatsApp segnalato alla Polizia Postale. Si tratta di un sms falso che invita a scaricare la famosa Certificazione verde, rilasciata per viaggiare in Europa e per partecipare a eventi, serate e matrimoni, inserendo i propri dati personali. Il link che appare nel messaggio, inoltre, si collega a una fittizia pagina istituzionale dove viene richiesto l’inserimento dei dati (anche quelli bancari).

Una vera e propria truffa in cui rischiano di cadere molti utenti e che può rivelarsi molto pericolosa dal momento che grazie ai QR Code si possono trasmettere velocemente una serie di informazioni personali. La Polizia Postale raccomanda quindi di “fare molta attenzione ai link indicati nei messaggi e di aprirli solo dopo averne accertato la veridicità della fonte di provenienza. Non inserire mai i propri dati personali, soprattutto quelli bancari”.