Green Pass: cos’è, chi può richiederlo e come si ottiene. Dalla richiesta al codice QR da scaricare

Green pass attivo in Italia: tutto quello che c’è da sapere

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il decreto che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali (meglio noto come Green Pass), cioè il certificato che serve per dimostrare la vaccinazione, l’immunizzazione o la negatività a un tampone.

La Certificazione verde digitale, o Green Pass, faciliterà la partecipazione ad eventi pubblici, l’accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA) e gli spostamenti sul territorio nazionale. Inoltre, come informa Palazzo Chigi, con il decreto si “realizzano le condizioni per l’operatività del Regolamento Ue sul ‘Green Pass’ europeo, che dal prossimo 1° luglio garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell’Unione. In tal modo, sarà assicurata la piena libertà di movimento sul territorio dell’Unione a tutti coloro che avranno un certificato nazionale valido”. Il pass, che sia digitale o cartaceo, è un QR code che può essere letto da chi è autorizzato alla verifica.

Come scaricare il green pass online

Il Green pass, gratuito, si richiede tramite:

• il sito dedicato del governo (www.dgc.gov.it);

• il sito del fascicolo sanitario regionale www.fascicolosanitario.gov.it, selezionando la Regione di residenza;

• l’app Immuni o l’app IO.

Occorre riportare il numero di tessera sanitaria e uno dei codici unici ricevuti per: avvenuta vaccinazione (sia prima dose, sia completa), avvenuta guarigione, esito negativo del tampone nelle ultime 48 ore. I codici vengono inviati via sms o via mail dal ministero della Salute ai contatti forniti al momento della prestazione.

Green Pass cartaceo da medico e farmacista: come richiederlo e come ottenerlo

Chi non è pratico con i dispositivi digitali, non possiede uno smartphone o non sa usare un pc, può comunque richiedere il Green pass in formato cartaceo dal proprio medico di base, pediatra di libera scelta o dal farmacista. Riferendo il codice fiscale e i dati della tessera sanitaria, uno di questi professionisti potrà verificare i requisiti e scaricare la certificazione verde, che a questo punto si potrà stampare. Il pass, che sia digitale o cartaceo, è un QR code che può essere letto da chi è autorizzato alla verifica.

Quanto dura il Green pass: la durata di validità del certificato

La validità:

• 9 mesi per i vaccinati, partendo dal 15° giorno dopo la somministrazione della seconda dose. Quindi chi ha ricevuto la prima dose del vaccino avrà un pass valido da 15 giorni dopo l’iniezione al richiamo. Per chi ha fatto anche il richiamo, da subito e per i successivi 9 mesi

• 6 mesi per chi è guarito dal Covid, dalla data di fine isolamento;

• 48 ore dal tampone, per chi invece fa il test antigenico o molecolare, e risulta negativo al Covid.

Per tutte le informazioni è possibile contattare il Numero Verde della App Immuni 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00. La certificazione verde sarà disponibile per la visualizzazione e la stampa su pc, tablet o smartphone.

