Heather Parisi si scaglia contro Walter Ricciardi e Fabio Fazio sul tema del green pass e dei contagi covid. Lo fa attraverso un tweet: “Questi due uomini stanno cercando di far passare la bugia per cui il green pass garantisce sicurezza di essere tra persone non contagiose. La cosa peggiore è che Ricciardi è consulente del ministro della Salute e Fazio continua ad usare la tv pubblica per diffondere fake news. Bugiardi patologici pericolosi”, le accuse.

Ricciardi, ‘taggato’ nel tweet durissimo, replica con un cinguettio in cui propone dati scientifici: “La valutazione di quanti morti previene l’uso del green pass”, scrive Ricciardi, linkando un report di luglio 2021 in cui – in relazione alla sola Inghilterra – l’effetto del green pass si traduce nel salvataggio di migliaia di vite, tra 6.000 e 12.000 in pochi mesi”.

Ricciardi aveva detto: “Uno dei perni della gestione dell’emergenza covid sono i green pass, che ci consentono sostanzialmente di frequentare gli ambienti al chiuso in maniera sicura: chi è vicino a noi non è infetto e non può contagiarci”.