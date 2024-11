Nella "Giornata mondiale del dono" si celebra in Italia l’ottava edizione del GivingTuesday, una giornata interamente dedicata al dono e alla generosità. L'iniziativa, che si propone di diffondere la cultura del dono, mira a coinvolgere l'opinione pubblica in una vera e propria ondata di solidarietà, con numerose attività ed eventi in programma da Nord a Sud

Martedì 3 dicembre, l’Italia e il mondo si uniscono per celebrare il GivingTuesday, la giornata mondiale del dono, un’importante occasione per riflettere sul valore del dono e sulla capacità di promuovere la generosità come leva per il cambiamento sociale. In Italia, la Fondazione Filantropica AIFR – ETS guida l’ottava edizione del GivingTuesday proponendo una serie di iniziative pensate per sensibilizzare l’opinione pubblica e valorizzare il ruolo del Terzo Settore, con il patrocinio di ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, Assifero e CSVNet.

Stando ai dati, oltre il 54% degli italiani considera il dono essenziale per migliorare la società, un dato significativo in un contesto segnato da crescenti disuguaglianze e dall’urgenza di trovare risposte concrete alle numerose emergenze sociali. Inoltre, il 42% dei millennial italiani è pronto a donare regolarmente per cause sociali, una generazione sempre più consapevole e impegnata.

“Il 3 dicembre, il GivingTuesday rappresenta un’opportunità unica per dimostrare che l’Italia continua a essere un paese di grande generosità – spiega Marco Cecchini, Presidente di Fondazione AIFR. – Questa giornata ci invita a riflettere sul valore del dono e sulla forza della solidarietà, specialmente in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo. Ogni piccolo gesto conta e può davvero fare la differenza nella vita degli altri. In un’epoca in cui disuguaglianze sociali ed emergenze sono sempre più evidenti, è fondamentale unirci e sostenerci reciprocamente. La generosità è un linguaggio universale che ci unisce e ci permette di affrontare le sfide del presente e del futuro”.

Nato a New York nel 2012 come risposta solidale all’ondata di consumismo del Black Friday e del Cyber Monday, il GivingTuesday ha rapidamente assunto una dimensione globale, diventando la più grande celebrazione internazionale della solidarietà e coinvolgendo oltre 100 paesi. Secondo i dati del GivingTuesday Data Commons, l’edizione 2023 ha registrato negli Stati Uniti donazioni record per un totale di 3,1 miliardi di dollari raccolti. Anche in Italia, il GivingTuesday ha visto un’importante adesione, con 760.000 euro donati da 17.813 sostenitori. La donazione media di circa 98 euro riflette il crescente impegno solidale anche a livello nazionale, confermando la diffusione dell’iniziativa anche nel nostro Paese.

TUTTE LE INIZIATIVE PROMOSSE DA AIFR PER PARTECIPARE AL GIVINGTUESDAY ITALIA

La Fondazione AIFR promuove numerose attività in Italia, per una partecipazione attiva della cittadinanza e delle istituzioni all’ottava edizione del GivingTuesday.

“A SCUOLA DI GENEROSITÀ”: IL PROGETTO CHE FORMA CITTADINI CONSAPEVOLI

“A Scuola di Generosità” è un’iniziativa educativa di Fondazione AIFR pensata per sensibilizzare gli studenti sui temi della solidarietà e dell’impegno sociale. Se negli anni passati sono state coinvolte le scuole secondarie, quest’anno, per la prima volta, il programma introduce schede didattiche progettate per le scuole primarie, ampliando il suo raggio d’azione e coinvolgendo una platea ancora più giovane. Le tematiche affrontate spaziano dalla solidarietà ai diritti umani, dall’immigrazione alla cittadinanza attiva. In collaborazione con esperti e organizzazioni non profit, sono disponibili 16 schede didattiche che propongono attività interattive, tra cui discussioni in aula, lavori di gruppo e laboratori creativi. Gli insegnanti possono accedere gratuitamente al materiale didattico attraverso il sito GivingTuesday.it. Nel 2023, l’iniziativa ha registrato oltre 1.600 download delle schede, coinvolgendo più di 300 scuole in tutto il Paese e attivando migliaia di studenti in attività di solidarietà e impegno civico. Inoltre, il Premio “Scuola più Solidale” ha premiato l’ENGIM San Paolo di Roma, assegnando un contributo di 1.000€ per il suo progetto che ha dimostrato un impatto significativo sulle nuove generazioni.

STREAMINGTUESDAY: 24 ORE DI DIRETTA STREAMING ALL’INSEGNA DELLA GENEROSITÀ

Per il 3 dicembre la Fondazione AIFR lancia la seconda edizione di StreamingTuesday, una maratona in diretta streaming su Twitch, coinvolgendo oltre 30 content creator, che si alterneranno dalle prime ore del mattino fino a notte fonda. Durante la maratona, diversi streamer intratterranno le loro community con sessioni di gaming e just chatting, invitando il pubblico a donare a favore di importanti cause sociali. Nel 2023, ben 25 streamer hanno attirato circa 1.500 visualizzatori unici, riuscendo a raccogliere fondi destinati a numerosi progetti solidali portati avanti da organizzazioni non profit, tra cui AISM, ABIO e Save The Children. Il format della maratona prevede diverse modalità di intrattenimento, tra cui sessioni di gaming per raccogliere fondi e “Quattro Chiacchiere”, una sezione dedicata al dialogo con la community. Per conoscere gli streamer coinvolti e il palinsesto delle dirette in previsione per l’edizione 2024, è possibile visitare la pagina ufficiale di StreamingTuesday: givingtuesday.it/streamingtuesday

3 DICEMBRE: L’ITALIA SI ILLUMINA DI ROSSO PER IL GIVINGTUESDAY

Dopo il successo dell’edizione 2023, che ha visto la partecipazione di oltre 100 comuni italiani, il Giving Tuesday torna anche quest’anno a illuminare di rosso monumenti storici d’Italia, grazie alla collaborazione con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Il 3 dicembre, le città italiane, da nord a sud, si illumineranno di rosso, un colore che simboleggia l’amore e la solidarietà. Sono già più di 70 i comuni che hanno aderito all’iniziativa, tra cui Bologna, Genova, Firenze, Pisa, Assisi, Lecce, Brescia, Cagliari, Potenza, Arezzo, Taranto, Reggio Calabria. Per scoprire i monumenti e le città che si illumineranno di rosso, si può consultare la pagina givingtuesday.it/italiainrosso.

COME SEGUIRE IL GIVINGTUESDAY SUI SOCIAL

Sui social, ciascuno può contribuire a “rendere virale la generosità” condividendo la propria iniziativa e partecipazione alla Giornata con l’hashtag #GivingTuesday.

Tanti sono i modi per partecipare alle celebrazioni: si può condividere sui social la causa che più sta a cuore o fare una donazione a un’organizzazione non profit. Ogni gesto di generosità ha un impatto. Sul sito tante idee per unirti all’iniziativa: https://givingtuesday.it/come-partecipare-2024/