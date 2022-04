È morta Giusi Ferré, addio alla giornalista di moda

È morta la giornalista di moda e costume Giusi Ferré, appuntamento fisso per tutti i fashion addicted che il sabato sfogliavano le sue iconiche review Tocco di classe/Buccia di banana sull’allegato del Corriere, iO Donna, dove commentava in maniera ironica e dissacrante, i look più riusciti e gli scivoloni delle star italiane e internazionali. La storica autrice si è spenta la notte del 15 aprile all’età di 76 anni.

Milanese DOC, Giusi Ferré nasce il 16 dicembre 1946 da papà tranviere e mamma sarta. Inconfondibile per via della sua fluente chioma rossa, con il suo sguardo tagliente attento e ai fenomeni di costume, la sua serietà nella scrittura ha dato forma ai codici estetici di intere generazioni di italiani influenzando a sua volta il mondo della moda con la sua macchina da scrivere, che ha usato fino all’ultimo.

Ha lavorato a Epoca, a Linea Più e Linea Sport e anche per L’Europeo. Fu la prima a intervistare Miuccia Prada, e nel suo ultimo libro, considerato da alcuni un capolavoro, “Giorgio Armani. Il Sesso radicale” ha definito l’estetica della casa di moda italiana come nessuno aveva mai fatto prima. E mentre sui social si susseguono i posti di commiato dal mondo della moda, anche Re Giorgio ha dedicato un pensiero dalla sua “amica discreta e leale”.

“Mi mancherà molto la profonda sensibilità con cui sapevi raccontare il mio pensiero e il mio lavoro. E mi mancheranno la tua ironia, lo spirito critico, la tua risata squillante. Con affetto sono vicino alla tua famiglia in questo momento di dolore”.