Giuliano Ferrara colpito da infarto: il giornalista ricoverato in condizioni gravissime

Giuliano Ferrara versa in “gravissime condizioni” nel reparto di rianimazione cardiologica dell’ospedale Misericordia di Grosseto, dove è arrivato nella serata di ieri. Il giornalista, 71 anni, è stato colpito da un infarto mentre si trovava nella sua casa in Maremma, a Scansano. Sottoposto ad angioplastica nella notte, l’intervento è riuscito ma Ferrara resta in gravi condizioni. Il conduttore e opinionista è arrivato all’ospedale della Misercordia dopo le 23 di ieri sera, ora lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione cardiologica. L’intervento chirurgico è andato bene, ma le condizioni di Ferrara sono comunque molto gravi. Proprio oggi il Foglio, quotidiano da lui fondato, ha pubblicato un suo articolo a proposito del Quirinale in cui portava avanti la tesi di un Draghi al Quirinale.

In aggiornamento