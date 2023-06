L’ultimo messaggio di Giulia Tramontano prima di morire: “Alessandro mi ha rovinato la vita”

L’ultimo messaggio di Giulia Tramontano prima di morire

“Mi ha rovinato la vita”: è questo uno degli ultimi messaggi che Giulia Tramontano ha inviato prima di essere uccisa dal suo compagno Alessandro Impagnatiello.

Dopo l’incontro con l’altra fidanzata dell’uomo, infatti, la 29enne, al settimo mese di gravidanza, mentre tornava a casa ha inviato un audio a una sua amica e collega di lavoro.

“Mi ha detto che Alessandro le aveva rovinato la vita e che adesso sarebbe stata costretta a tornare in meridione dopo tutti i sacrifici fatti per lasciarlo. Mi ha detto che era sua intenzione, una volta rincasata, di parlare con Alessandro e che poi sarebbe andata via” ha dichiarato la donna.

“Ha due facce, due vite, due versioni di sé. È un bugiardo” raccontava inoltre Giulia all’amica sottolineando anche come Impagnatiello “raccontava scuse sostenendo che si trovava in un posto invece era in un altro”.

L’amica della vittima le aveva rivelato che Impagnatiello era visto male anche a lavoro, dove era soprannominato da alcuni come “il lurido“.

“Mi ha assicurato che mi avrebbe aggiornata” ha dichiarato ancora l’amica, che invece riceverà sì un messaggio dal telefono di Giulia, ma quando quest’ultima era già stata assassinata dal suo fidanzato.