Burioni offende la collega virologa. E lei gli risponde con eleganza

Gismondo vs Burioni sul Coronavirus: scontro fra titani-virologi. “Temo che la signora del Sacco abbia lavorato troppo nelle ultime ore, dovrebbe riposarsi”. “Signora sostituisce un epiteto che mi stava frullando nelle dita”. Ha scritto questo, su Twitter, il professore Roberto Burioni parlando della sua collega virologa Maria Rita Gismondo.

Che per la cronaca, non è una “signora” ma “direttore responsabile di microbiologia clinica, virologia e diagnostica bioemergenze” dell’ospedale Sacco. Cosa ha scatenato il commento inelegante e francamente incomprensibile nei toni di Roberto Burioni? Da giorni la Gismondo sta contenendo l’allarmismo per il Coronavirus con dichiarazioni quali “Si è scambiata un’infezione appena più seria di un’influenza per una pandemia letale” o “Questa follia farà molto male soprattutto sul piano economico”.

Ieri poi la Gismondo aveva pubblicato delle statistiche che avrebbero dovuto rassicurare sulla scarsa pericolosità del virus. Burioni, che invece ha una posizione molto più allarmistica, ha contestato quelle cifre e a chi su twitter gli ha domandato “A chi dobbiamo credere?” ha risposto con quel “La signora del Sacco” e “sostituisce un altro epiteto che mi stava frullando nelle dita”.

La Gismondo oggi, con grande eleganza, ha risposto dalle colonne di Repubblica: “Mi definisce la “signora del Sacco”? Burioni mi fa un grande onore, perché Luigi Sacco è stato un grande immunologo ed al Sacco lavorano grandi professionisti” e “Se il collega, che certo non definisco «il signore del San Raffaele”, desidera criticare le mie dichiarazioni, sono felice che lo faccia direttamente, con dati alla mano”.

Ha poi ribadito che a suo avviso si è scambiata un’infezione appena più seria di un’influenza per una pandemia letale, tesi che è felice di condividere con la virologa Ilaria Capua. Insomma, le due scienziate donne sono per stemperare i toni e per il basso profilo, Burioni alza i toni e appare continuamente in tv. Ogni scienziato ha il suo stile, come le star, verrebbe da dire.

