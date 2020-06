“Bast***o, vaff***lo”. I gilet arancioni si insultano tra loro durante la manifestazione | VIDEO

Insulti tra i manifestanti a Piazza del Popolo durante la “marcia” dei Gilet arancioni. In un video di Repubblica, realizzato da Cristina Pantaleoni e Camilla Romana Bruno, viene fuori la divisione della piazza del 2 giugno. Durante la manifestazione dei gilet arancioni di Antonio Pappalardo sono volate parole grosse tra gli stessi partecipanti.

Oltre agli attacchi ai danni di Mattarella, Conte e Renzi, i gilet arancioni durante la manifestazione hanno inveito contro lo stesso generale arrivato in ritardo, contro uno dei partecipanti vestito da prete e contro chi stava parlando sul palco.

Il movimento dei Gilet arancioni, fondato e guidato dall’ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo, ieri – 2 giugno – si è riunito in Piazza del Popolo a Roma per protestare contro il governo. Il leader dei manifestanti ha tenuto un discorso in cui invitava i partecipanti ad abbracciarsi tutti: “Abbracciatevi tutti ‘dice se vi abbracciate potete prendere il coronavirus’, e vediamo se viene. Me li curo da me i polmoni, già ci sono ricoveri delle persone per aver indossato la mascherina troppo tempo. Ci sono 7 virologi che hanno inviato una diffida al governo”. Non sono mancati insulti da parte dei Gilet arancioni nei confronti Conte e del Presidente Sergio Mattarella. Già nel 2016 Pappalardo – da leader del Movimento dei Forconi – pretendeva che il Capo dello Stato fosse arrestato per “cospirazione”

