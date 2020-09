Il Gesù della Pietà di Michelangelo è nero: il tweet che genera polemiche

“Un’immagine che vale un discorso”: con questa frase la Pontificia Accademia per la Vita ha lanciato un tweet che mostra una foto della celebre Pietà di Michelangelo, però con Gesù dipinto di nero. Un fotomontaggio con l’obiettivo di sensibilizzare contro il razzismo, che ha scatenato però anche un’ondata di polemiche. Il motivo? In molti hanno interpretato il gesto della Pontificia Accademia per la Vita come un omaggio al movimento Black Lives Matter, nato negli Stati Uniti dopo l’omicidio di George Floyd.

Non è bastata neanche la precisazione dell’istituto, che ha assicurato che dietro alla foto della Pietà di Michelangelo non ci fosse alcun messaggio politico, per fermare i commenti d’odio sul web. “Non toccate Michelangelo”, ha scritto infatti un utente, mentre qualcun altro si è lanciato in un “Vade retro”. C’è anche chi, addirittura, ha ricordato la storia di Laszlo Toth, il cittadino ungherese che nel 1972 sfregiò l’opera: “Lui fece meno danni”, si legge. Sono tanti però anche i commenti di apprezzamento, i like e i retweet.

“Non c’è nessun tipo di connessione con il movimento ‘Black Lives Matter’ – ha precisato il portavoce della Pav, Fabrizio Mastrofini -, è una manipolazione politicizzata, quell’immagine vuole essere un messaggio contro il razzismo a 360 gradi. Questi commenti non sono mai casuali ma rispondo da un ordine di scuderia al quale tutti si accodano senza ragionare con la propria triste. E’ una triste situazione ecclesiale”.

Leggi anche: 1. La pittrice che ha ricreato un’opera di Michelangelo inserendo persone nere / 2. Uno spettacolo multimediale vi guiderà alla scoperta del “Giudizio Universale” di Michelangelo / 3. “La pietà di Oscar”, il murale di Tv boy dedicato alla nave Ong Open Arms

Potrebbero interessarti Vigevano, 30enne va allo sportello dell’Inps e scopre di essere morto da sette mesi secondo il sistema Nel suo locale droga, risse e assembramenti. Intervista a Davide Lacerenza, "un modello da seguire" Bollettino: 1.229 nuovi casi e 9 morti nell'ultimo giorno