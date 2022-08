Il geologo Tozzi invita Jovanotti a prendere una birra per discutere del Jova Beach Party

Prove di distensione tra Jovanotti e gli ambientalisti. Dopo il botta e riposta tra il geologo Mario Tozzi – che ha pubblicato una lettera su La Stampa per spiegare l’impatto del Jova Beach Party sull’ambiente – e il cantante, il divulgatore scientifico ha invitato Lorenzo Cherubini a bere una birra insieme.

“Prima di tutto grazie Lorenzo per la tua risposta gentile e argomentata“, scrive Tozzi a commento della replica che il cantautore ha pubblicato su Facebook, in cui ha ribadito il concetto di “eco-nazismo” riferito a chi sui social lo attacca con astio senza aver partecipato a un suo concerto, provando a difendersi dalle critiche strettamente scientifiche – come quella di mettere sotto stress ambienti naturali fragili con i suoi concerti – e ad attribuire la responsabilità anche al Wwf e alle amministrazioni comunali che hanno autorizzato l’evento affermando che fosse tutto in regola.

“Questo nostro scambio è un primo risultato. Stando la buona fede di entrambi, non avremo difficoltà ad intenderci di fronte a una birra, magari in spiaggia. Diversità di vedute ne abbiamo ma questo è il bello dei sapiens”, continua il geologo. “Ti auguro ogni bene, attendo un tuo invito”, conclude. Invito subito arrivato da Jovanotti, che risponde sul social: “Dove vuoi prof., l’aspetto!”.