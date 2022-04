Genova, bestemmia per una multa: ne prende un’altra da 103 euro

Oltre al danno, la beffa. Un corriere ha parcheggiato il suo furgone in un punto in cui la sosta è vietata a Genova, piazza Soziglia, in pieno centro. I vigili del capoluogo ligure si confermano implacabili, applicando alla lettera il regolamento. Così hanno chiesto di spostare il mezzo – anche perché intralciava il traffico – e hanno sanzionato il guidatore. L’uomo ha quindi cercato di giustificarsi per evitare la multa, ma quando ha visto che non c’era nulla da fare ha bestemmiato. L’agente, sentendo l’imprecazione, non ha fatto finta di nulla e anzi ha sanzionato il corriere con un’ulteriore multa di 103 euro, ai sensi dell’articolo 724 del codice penale. Una sosta vietata, dunque, costata molto cara. In totale 300 euro: 197 euro per l’infrazione stradale, più la sanzione supplementare di 103 per l’imprecazione. Il fatto risale al 24 marzo scorso, ma è venuto alla luce solo ora.