Genova, bambina precipita dal balcone e muore: era in casa da sola

Precipita dal balcone e muore: è quanto accaduto a Genova a una bambina di soli 3 anni.

Il fatto di cronaca è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 4 novembre nel centro storico del capoluogo ligure.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola, originaria del Bangladesh, era da sola in casa al momento della tragedia. La mamma, infatti, sarebbe uscita per pochi minuti per andare a prendere il fratellino e avrebbe evitato di far uscire la bambina per farle prendere freddo perché febbricitante.

Quando la donna è rincasata, ha trovato i medici a terra che tentavano di rianimare la figlia.

A quanto pare, la piccola si sarebbe sporta dal balcone del quinto piano dove viveva in piazza Fossatello, nel centro storico di Genova, quando sarebbe precipitata nel vuoto.

Oltre ai medici del 188, sul luogo della tragedia sono arrivati anche diverse volanti della polizia per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

