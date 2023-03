Genova, 15enne muore durante una festa con gli amici dopo aver giocato a boxe

Durante una festa tra coetanei si è accasciato a terra improvvisamente e per lui non c’è stato più nulla da fare: ieri un 15enne è morto a Genova, a casa di un amico in via Acquarone, mentre trascorreva il sabato sera insieme a un gruppo di compagni.

I carabinieri del nucleo operativo indagano su quanto accaduto, i giovanissimi ragazzi sono stati ascoltati e da quanto riferiscono i militari non sarebbero state consumate sostanze stupefacenti o alcol durante la festa.

Dal racconto dei presenti è però emerso che i giovani avrebbero inscenato una sorta di mini torneo di boxe, senza uso di particolare violenza, utilizzando alcuni guantoni sportivi presenti dentro casa. Poco dopo la fine del suo “incontro”, il 15enne ha avuto un malore.

L’intervento tempestivo del personale sanitario del 118 è stato inutile: La Procura dei minori ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso del 15enne. Tra le ipotesi c’è quella che la vittima, studente in un liceo di Genova, fosse affetta da una patologia cardiaca. Questo nonostante giocasse a tennis per una società sportiva della città, tra i cui gestori figura anche il padre.