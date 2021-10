Gedi genuflesso alla corte di Descalzi per il futuro dell’energia

Una maxi intervista doppia dopo la partecipazione a una manifestazione organizzata “in famiglia”. Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, ha davvero ricevuto un’attenzione speciale da La Stampa e la Repubblica, quotidiani del gruppo Gedi. Le interviste, infatti, sono state pubblicate proprio dopo la sua presenza all’Italian tech week di Torino, appuntamento organizzato dalla Sei, la School of Entrepreneurship & Innovation.

E chi c’è dietro questa organizzazione? Manco a dirlo la Fondazione Agnelli (insieme ad altri partner), di cui è presidente John Elkann, grande capo anche del gruppo editoriale. Ma non finisce qui. I giornali non hanno ritenuto soddisfacente lo spazio concesso al numero uno dell’Eni. Per questo hanno pensato bene di riportare il pensiero del manager, sotto forma di intervista a reti unificate (Repubblica ha dedicato pure il richiamo in prima pagina), sulla transizione energetica, sul ruolo del governo e dell’Europa. Insomma, il gruppo Gedi è andato a piedi Descalzi verso il futuro dell’energia. Con il logo del cane a sei zampe.