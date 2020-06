Il gatto lo graffia e il padrone lo uccide schiacciandolo tra le ante del portone

Il gatto lo graffia e il padrone lo uccide

A Vado Ligure (Savona) un uomo ha ucciso il proprio gatto schiacciandolo ripetutamente tra le ante del portone di casa. La vicenda è avvenuta nella mattinata di sabato 13 giugno di fronte a diversi testimoni, tra cui il figlio quindicenne che gli avrebbe intimato di fermarsi. A scatenarne la rabbia dell’uomo sarebbero stati alcuni graffi ricevuti dal gatto. Sul posto è intervenuta la polizia locale e l’uomo, in stato di forte agitazione, è stato portato in ospedale. Come riporta La Stampa, ora una denuncia a piede libero per maltrattamento di animale.

TPI Cronaca

Potrebbero interessarti Napoli, sullo scontrino 50 centesimi per dividere in due una sfogliatella: nasce una polemica È morto il filosofo Giulio Giorello: aveva 75 anni Il bollettino: 303 nuovi casi e 26 morti nelle ultime 24 ore