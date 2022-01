Galimberti contro i No vax: “Far diventare un reato non vaccinarsi? Perché no” | VIDEO

“I No vax hanno una responsabilità sociale enorme, infettano”: il filosofo, accademico e psicoanalista Umberto Galimberti non usa mezzi termini nel corso della puntata del 3 gennaio di “In Onda” su La7.

“Per sconfiggere il Covid – ha detto il professore e giornalista – non c’è altra strada che il vaccino. Io fin dall’inizio dico che l’obbligo vaccinale doveva essere esteso. Si è discusso moltissimo sui no vax e i sì vax, non è una questione di differenze di opinioni: i no vax infettano. Lo vogliamo capire o no?”.

Galimberti si schiera a favore dell’obbligo vaccinale e si scaglia contro i No vax: “Hanno una responsabilità sociale enorme. E non può essere la loro convinzione mentale, la loro persuasione a consentire loro di infettare il resto della società e costringerla a una vita claustrale perché loro la pensano diversamente. No, non è possibile questo”.

Dopo il suo intervento il co-conduttore della trasmissione David Parenzo commenta le parole di Galimberti: “Detto così potrebbe essere, professore, un suggerimento a far diventare quasi reato il non vaccinarsi”. E l’accademico risponde pronto: “E perché no”.