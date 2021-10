G20 di Roma: le strade chiuse e le deviazioni all’Eur per il vertice

G20 ROMA STRADE CHIUSE – Oggi, sabato 30 ottobre 2021, e domani, domenica 31 ottobre 2021, a Roma si terrà il vertice del G20, prima riunione in presenza dei leader mondiali dopo la pandemia di Covid. A fare gli onori di casa il premier Mario Draghi. Gli eventi ufficiali del summit si terranno tutti al centro congressi ‘La Nuvola’ dell’Eur, dove è stata istituita una zona di massima sicurezza nella quale è interdetto il traffico dei veicoli e anche quello pedonale. Ma in generale in tutta Roma, a causa degli spostamenti dei cortei degli ospiti del G20 dagli hotel e per altri eventi collegati in città, come la cena al Quirinale, sono state istituite zone di massima sicurezza. Tra strade e fermate della metro chiuse, bus e treni deviati e zone rosse cambierà completamente la viabilità a Roma.

Le chiusure delle strade

Per il G20 verranno organizzate cinque aree di massima sicurezza tra l’Eur e alcune zone del centro di Roma. Dalle 19 di venerdì 29 ottobre 2021 è stata attivata un’area di massima sicurezza di dieci chilometri quadrati intorno alla Nuvola. La zona sarà transennata e interdetta al traffico. Qua l’elenco delle strade che comprendono questa grande ‘zona rossa’. L’accesso sarà consentito solo ai residenti e ai cittadini che lavorano all’interno di quell’area e sarà necessario mostrare un documento di identità alle forze dell’ordine presenti sul posto. I varchi sono stati istituiti:

piazzale dell’Industria angolo viale dell’Industria;

viale dell’Artigianato altezza Circolo Tennis;

via della Scultura angolo via della Musica;

via della Scultura angolo via Rembrandt;

piazzale Schuman angolo via del Poggio Laurentino;

via degli Archivi di Stato angolo via del Poggio Laurentino;

via dell’Arte angolo viale America;

viale America angolo viale Shakespeare;

viale America angolo viale Boston;

via C. Colombo altezza largo Giuseppe Pella,

viale Europa angolo viale Beethoven;

viale Asia angolo piazzale Asia;

viale Tolstoj angolo via Listz;

via Tolstoj altezza civico 5 (ingresso parcheggio privato White Gallery);

via Chopin altezza civico nr. 23;

via Bizet altezza civico 6;

via Ciro il Grande angolo via Civilta’ del Lavoro;

piazza dell’Agricoltura angolo via Ciro il Grande;

via C. Colombo altezza piazza dell’Agricoltura.

Sicurezza

Abbiamo visto le strade chiuse per il G20 di Roma alla Nuvola dell’Eur, ma quali sono le informazioni sulla sicurezza dell’evento? I numeri del dispositivo di sicurezza organizzato per il G20 in programma oggi e domani sono impressionanti. Tiratori scelti, cecchini, oltre 5mila forze dell’ordine di rinforzo, tra cui 2500 poliziotti, quasi 2mila carabinieri, 500 finanzieri e 400 soldati. Duemila militari sorveglieranno inoltre la città di Roma nell’ambito dell’Operazione ‘Strade Sicure’.