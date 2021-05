Sono 14 terribili secondi: è questa la durata del video delle telecamere che hanno immortalato gli istanti della tragedia sulla funivia Stresa Mottarone domenica 23 maggio, in cui hanno perso la vita 14 persone. L’unico sopravvissuto, il piccolo Eitan, 5 anni, lotta per sopravvivere all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Il filmato, registrato dalle telecamere di sorveglianza e sequestrato dalla Procura di Verbania, che sta indagando su quanto accaduto, mostra gli ultimi momenti prima del disastro, e poi i secondi in cui tutto cambia.

“La cabina ormai era arrivata. Mancavano tre metri alla stazione di monte, al massimo quattro. Pochi istanti e avrebbe raggiunto la vetta”, ha raccontato a La Stampa uno degli investigatori che ha visto il video registrato dalla telecamera piazzata sul tetto della stazione della funivia del Mottarone. “C’è un attimo preciso in cui rallenta e si avvicina, mettendosi in asse: è in quel momento che ho visto sorridere i viaggiatori. Quei poveri ragazzi, le famiglie. Si vedono le loro facce: è questa la cosa più difficile da reggere. Erano in cima e sembravano felici”.

Funivia Stresa-Mottarone: cosa mostra il video

Proprio mentre l’operatore si prepara ad aprire il cancelletto consentirà ai passeggeri di uscire, si sente un rumore forte e secco: è la fune traente che si spezza, schizza in alto e poi in basso. “Nell’audio, oltre al colpo forte e netto, non si distinguerebbero le voci dei passeggeri terrorizzati che sono ancora chiusi all’interno, o più probabilmente le loro grida disperate”, si legge sul Corriere della Sera. “Si vede, però, l’addetto che fa un balzo all’indietro“.

La cabina parte in direzione opposta: scivola all’indietro, ancora attaccata alla fune d’emergenza. “La si vede accelerare, giù sempre più forte, per 400 metri. È arrivata a una velocità di 120 chilometri all’ora. Nel punto di massimo discesa, prima del pilone, si vede che si infossa, percorre come una specie di avvallamento, che risalendo diventa un trampolino: a quel punto la cabina si stacca dai cavi. Vola oltre il pilone a un’altezza di 25 metri. E scompare dall’inquadratura”, racconta l’investigatore a La Stampa. “Non c’è il minimo accenno di frenata durante quei 14 terribili secondi”, aggiunge.

Questo elemento del video sembra confermare quanto dichiarato dalla procuratrice capo di Verbania, Olimpia Bossi, a proposito delle cause della tragedia della funivia. “Il cavo era tranciato a terra e il sistema di freni di sicurezza pacificamente non ha funzionato perché la cabina si sarebbe bloccata”, ha detto Bossi, che ha spiegato che la cabina “è slittata a valle senza che il sistema di emergenza sia entrato in funzione. Questo è verosimilmente successo e questo è oggetto di indagine”.