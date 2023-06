Funerali Silvio Berlusconi diretta LIVE: tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Oggi, mercoledì 14 giugno 2023, alle ore 15 nel Duomo di Milano si terranno i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, morto lo scorso lunedì all’età di 86 anni. A celebrare le esequie dell’ex Presidente del Consiglio sarà l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Prevista la presenza di tantissime autorità, in primis il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni e i vari ministri. Noi di TPI seguiremo LIVE i funerali con una diretta testuale.

DIRETTA

Ore 15.25 – “Silvio Berlusconi è stato certo un uomo politico, un uomo di affari, un personaggio alla ribalta di notorietà. In questo momento di preghiera possiamo dire che è stato un uomo. Un desiderio di vita, di amore, di gioia. E ora celebriamo il mistero del compimento. Ecco cosa si può dire di Silvio Berlusconi: è un uomo e ora incontra Dio”. L’omelia di Mons Mario Delpini

Ore 15.16 – Le esequie iniziano con l’aspersione dell’incenso nel rispetto del rito ambrosiano – Nel Duomo di Milano sono iniziati i funerali di Stato per dare l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi. L’omelia sarà pronunciata dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

Ore 15.10 – Iniziata la cerimonia funebre di Silvio Berlusconi

Ore 14.55 – Il feretro di Berlusconi è arrivato al Duomo – Sventolio delle bandiere del Milan, il van con i figli e l’auto con il feretro è arrivato sul sagrato del Duomo. Pronto il picchetto d’onore

Ore 14.50 – Mattarella in Duomo, forte applauso piazza – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto ingresso in Duomo di Milano.

Ore 14,30 – Anche la premier Giorgia Meloni è arrivata al Duomo di Milano. Poco dopo sono giunti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

Ore 14,15 – Il feretro di Silvio Berlusconi lascia Villa San Martino, dove era allestita la camera ardente, per essere trasportata nel Duomo di Milano dove si terranno le esequie.

Ore 13,40 – Parenti, amici e colleghi di Silvio Berlusconi iniziano ad entrare nel Duomo di Milano. L’ultimo ad arrivare sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Ore 13,30 – Il feretro di Silvio Berlusconi partirà da Arcore intorno alle ore 14

Ore 13 – Tra 2 ore inizieranno i funerali di Silvio Berlusconi. A celebrare le esequie dell’ex Presidente del Consiglio sarà l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Iniziano ad arrivare le persone comuni e non.

Streaming e tv

Dove vedere i funerali di Stato di Silvio Berlusconi in diretta tv e live streaming? Le esequie dell’ex Presidente del Consiglio saranno seguite da tutte le testate italiane (e non solo) con diretta tv e speciali. In particolare si potrà seguire tutto su Rai 1, Canale 5, La7 e i Tg come SkyTg24, TgCom e RaiNews 24. Non solo tv. Sarà possibile seguire il funerale anche in live streaming tramite le varie piattaforme gratuite come RaiPlay.it, Mediaset Infinity e i siti dei TG.