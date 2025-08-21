Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:15
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

FS, Trenitalia: nel 2025 già consegnati 61 treni regionali per 500 milioni di euro

Immagine di copertina

Entro il 2027 saranno in servizio 1.061 convogli di nuova generazione. Investimento complessivo di 7 miliardi di euro per rinnovare l’80% della flotta

di Redazione TPI

Sessantuno nuovi treni di Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), consegnati dall’inizio del 2025 a oggi, per un investimento complessivo di circa 500 milioni di euro. Un risultato in linea con gli obiettivi del Piano strategico 2025–2029 del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che entro il 2027 prevede di portare a 1.061 il numero di convogli di nuova generazione destinati a pendolari e viaggiatori in tutta Italia.

Grazie ai Contratti di Servizio con le Regioni e le Province Autonome, committenti del servizio, fino a oggi sono stati consegnati 596 treni di nuova generazione che, sommati ai 335 acquistati in precedenza, portano a 931 il numero dei nuovi convogli in circolazione. Con le ulteriori consegne di quest’anno e quelle previste entro il 2027, l’80% dell’intera flotta Regionale sarà rinnovato, per un investimento complessivo di 7 miliardi di euro.

“Il rinnovo del trasporto ferroviario regionale è uno dei pilastri del nostro Piano Strategico 2025-2029 che prevede investimenti per 100 miliardi di euro in cinque anni”, ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane. “Un processo in continua evoluzione, che punta a offrire treni moderni, sostenibili e con elevati standard di comfort e sicurezza. Regionale rappresenta una leva strategica per una mobilità sempre più integrata e connessa, in grado di valorizzare i territori e accompagnare le trasformazioni sociali, ambientali e culturali di un Paese in movimento”.

Con un servizio capillare che ogni giorno garantisce più di 6.000 corse e trasporta oltre 400 milioni di passeggeri l’anno, Regionale si conferma una realtà solida e ben radicata sul territorio. Un modello che unisce efficienza operativa e attenzione alla sostenibilità, proseguendo nel percorso di innovazione e miglioramento continuo in linea con le esigenze di un Paese che guarda al futuro.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Stefano De Martino ha scoperto il video intimo con Caroline Tronelli grazie a un follower
Cronaca / “Devo fare un bonifico per il figlio di Andrea Bocelli”: sventata una truffa da migliaia di euro
Cronaca / Sfrattato lo storico centro sociale Leoncavallo. Salvini esulta sui social: "Afuera!"
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Stefano De Martino ha scoperto il video intimo con Caroline Tronelli grazie a un follower
Cronaca / “Devo fare un bonifico per il figlio di Andrea Bocelli”: sventata una truffa da migliaia di euro
Cronaca / Sfrattato lo storico centro sociale Leoncavallo. Salvini esulta sui social: "Afuera!"
Cronaca / Stefano De Martino e i video intimi con Caroline Tronelli: “Forse un tecnico ha tradito la famiglia della ragazza”
Cronaca / Paura a Malpensa: uomo incendia un cestino e prende a martellate il banco dei check-in
Cronaca / Seconda vittima del botulino in Sardegna: morta 62enne, aveva mangiato guacamole ad una festa
Cronaca / I video intimi di Stefano De Martino e Caroline Tronelli finiscono online
Cronaca / La denuncia dell'influencer Naomi Akano: "Un uomo mi ha chiamata ne**a"
Cronaca / Aperitivo con sorpresa a Ostuni: sullo scontrino spunta il “supplemento musica”
Cronaca / Castelfranco Veneto, positivo all’alcoltest chiama il padre per farsi venire a prendere ma anche lui arriva ubriaco
Ricerca