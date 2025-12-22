Icona app
Home » Cronaca
Cronaca

FS, Puglia: in mostra a Bari Centrale l’installazione di “Pensiero Binario”

Immagine di copertina
di Redazione TPI

“Pensiero Binario” è l’installazione del Gruppo FS, in mostra dal 21 al 24 dicembre, davanti all’ingresso della stazione di Bari Centrale, dedicata a uno degli elementi fondamentali dell’infrastruttura ferroviaria: il binario.

L’obiettivo è quello di rappresentare la missione del Gruppo FS impegnato a costruire il presente e il futuro della mobilità del Paese. L’opera, realizzata dai designer Giulio Iacchetti e Luca Madonini, approda in Puglia dopo le tappe di Rimini, Milano, Roma e Bologna.

La narrazione si focalizza sulla trasformazione del Paese che il Gruppo FS ha avviato attraverso un piano di ammodernamento della rete ferroviaria e della flotta di treni senza precedenti. Attraverso filmati e dati che scorrono sugli schermi si possono vedere gli interventi in corso in Italia con una declinazione sulla nuova linea AV/AC Bari-Napoli e sulla tratta Termoli-Lesina, fondamentale per il completamento del raddoppio della linea Adriatica. Il racconto prosegue con la narrazione dei cantieri attivi nelle stazioni pugliesi, il rinnovo della flotta Regionale e l’utilizzo di energia rinnovabile per alimentare i viaggi in treno.

«Il Gruppo FS da sempre si fa motore di sviluppo – spiega Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer del Gruppo FS -. Le opere strategiche rappresentano un futuro che si sta svolgendo già ora, nel nostro racconto quotidiano, il racconto di un Paese che si sta trasformando, grazie al nostro lavoro. È importante per noi ampliare la platea degli stakeholder, coinvolgendo sempre di più non solo le persone che vivono le nostre opere come viaggiatori e come cittadini, ma anche le persone che vengono qui, e che anche grazie a questa iniziativa possono rendersi conto di come il Gruppo FS sta trasformando il Paese».

Questi lavori sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi del PNRR e innalzare gli standard di efficienza della rete, al fine di garantire un’infrastruttura sempre più moderna, integrata, affidabile e veloce. L’obiettivo del Gruppo FS è muovere le persone ed eliminare i divari infrastrutturali ancora esistenti tra Nord e Sud, con infrastrutture più capillari.

Il “Piano straordinario per l’Italia in movimento” è la campagna informativa e di comunicazione di RFI sui cantieri programmati per il 2025 per informare i passeggeri e raggiungere cittadini e stakeholder. La campagna è presente non solo nelle stazioni, ma anche sui i media tradizionali e il sito di RFI. Ogni dettaglio dei lavori programmati, infatti, è stato studiato con cura per minimizzare gli inconvenienti temporanei e massimizzare i benefici a lungo termine, per tutti.

Redazione TPI
.
Ricerca