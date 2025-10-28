FS Logistix potenzia la flotta green con 12 camion Iveco S-Way alimentati ad HVO

La flotta di FS Logistix (Gruppo FS) si arricchisce con 12 nuovi camion green prodotti da IVECO. I nuovi IVECO S-Way, veicoli a basse emissioni, alimentati con carburante HVO e costituiti da motrici e semirimorchi, sono stati acquistati da Mercitalia Shunting & Terminal, società appartenente a FS Logistix, e saranno impiegati per offrire servizi intermodali efficienti dal primo all’ultimo miglio, sfruttando la sinergia tra trasporto ferroviario e su gomma. I nuovi camion integrano e vanno a rinnovare i mezzi della flotta, che adesso può contare su un totale di 36 motrici e rimorchi.

“L’ingresso nella flotta di questi mezzi si inserisce nel percorso strategico definito dal nostro piano industriale, che prevede l’arrivo di 42 nuovi camion entro il 2029” – ha dichiarato Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di FS Logistix. “L’obiettivo è quello di rispondere alla crescente domanda di intermodalità proponendo un’offerta congiunta ferro-gomma, per offrire ai nostri clienti servizi di trasporto dal primo all’ultimo miglio. Un percorso iniziato nel luglio 2023 con l’acquisizione del ramo d’azienda di Autamarocchi e arricchito nel marzo 2024 con l’arrivo di 10 nuovi camion green”.

Massimiliano Perri, Direttore Generale di IVECO Mercato Italia, ha evidenziato come questa fornitura rappresenti un passo importante per il trasporto sostenibile: “L’introduzione degli IVECO S-Way nella flotta di FS Logistix conferma il nostro impegno nel fornire soluzioni che combinano prestazioni elevate e attenzione all’ambiente. In un territorio complesso come quello italiano, è fondamentale disporre di veicoli versatili e affidabili che possano supportare efficacemente la mobilità intermodale. Inoltre, l’adozione di carburanti alternativi come l’HVO è un ulteriore segnale concreto della nostra volontà di ridurre l’impatto ambientale, promuovendo un trasporto sempre più pulito e innovativo”.

L’acquisto dei nuovi mezzi rientra tra le azioni previste dal Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS per aumentare l’autoproduzione dei servizi di trasporto su gomma green e incrementare l’intermodalità. I camion di FS Logistix sono a basse emissioni con la possibilità di utilizzare di carburanti prodotti da fonti rinnovabili. Inoltre, sono attenti alla sicurezza delle persone grazie a sistemi di assistenza alla guida tecnologici e connettività.

Questa nuova flotta rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno di FS Logistix verso una mobilità sostenibile e più efficiente, che integra diverse modalità di trasporto per ridurre l’impatto ambientale e garantire l’efficienza delle attività. Grazie all’adozione di tecnologie all’avanguardia e all’attenzione alle esigenze operative, FS Logistix conferma la sua leadership nel settore della logistica intermodale in Italia.

La collaborazione con IVECO sottolinea inoltre la volontà di puntare su partner tecnologici affidabili e innovativi, capaci di fornire soluzioni su misura per le sfide del trasporto moderno. L’integrazione dei nuovi IVECO S-Way nella flotta permette di consolidare un sistema logistico integrato, flessibile e pronto a rispondere alle richieste di un mercato in continua evoluzione.

La fornitura è stata curata da Romana Diesel, storica concessionaria IVECO sviluppata sulle quattro sedi di Roma, Frosinone, Latina e Viterbo che, nella sua lunga attività, ha consolidato rapporti commerciali con una vasta clientela, confermandosi punto di riferimento per i clienti del territorio.